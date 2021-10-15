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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В каких случаях кандидат снимается с гонки: пояснение ЦИК

В ЦИК рассказали, в каких случаях кандидат, баллотирующийся по одномандатному округу, может быть снят с гонки.

Регистрация отменяется, если претендент на мандат сам отзывает свое заявление. Это можно сделать на любом этапе кампании, но не позднее чем за три календарных дня до даты голосования.

Одномандатник будет дисквалифицирован, если выяснится, что он вложил в избирательную кампанию средства не из избирательного фонда и эта сумма превышает 0,5 процента всех поступлений.

Если выяснится, что он или его агитаторы занимались подкупом или применением админресурса.

Кроме того, если подтвердятся факты, что в период кампании претендент на мандат или его представители нарушали Закон «О СМИ» или в выступлениях использовали обороты, направленные на пропаганду войны и разжигание межрегиональной вражды. Призывали к захвату власти. Если проводили мероприятия с участием государственных и политических деятелей других стран. Запрещается также использовать религиозную тематику.

Кандидат будет наказан, если подкупом занимались не только его агитаторы, но и близкие родственники. Благотворительность во время выборов также расценивается как подкуп.

Вступивший в силу обвинительный приговор суда — еще одна причина для отстранения от участия в гонке.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210525/
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Выборы-2021. В каких случаях кандидат снимается с гонки: пояснение ЦИК