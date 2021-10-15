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Власть

Садыр Жапаров распустил городской кенеш Кербена

Садыр Жапаров подписал указ о роспуске Кербенского городского кенеша и назначении досрочных выборов, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, он поддержал предложение ЦИК о роспуске этого горкенеша. Решение принято в связи с неизбранием мэра города. Досрочные выборы назначены на 28 ноября 2021 года.

ЦИК поручено организовать повторные выборы, а кабинету министров выделить необходимые финансы, обеспечивать законность и правопорядок, помогать ей в обеспечении кибербезопасности информационных систем и принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Главе государственной администрации Аксыйского района поручено оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210484/
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