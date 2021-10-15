Выборы-2021. Кандидаты в депутаты по одномандатным округам: кто они (часть I)

Завершился прием уведомлений о намерении баллотироваться в парламент от кандидатов-одномандатников. По 36 округам выдвинулся 381 претендент, из них 31 — женщина.
373 человек самовыдвиженцы, восемь — от семи политических партий.
Максимальное количество кандидатов — 19 выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу. Минимальное — по четыре человека — по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.
Эксперты отмечают, что в мажоритарной системе есть свои плюсы: кандидат, который проходит в парламент через округ, для электората идентифицируется с реальной властью. Но в то же время одномандатные округа могут привести к обострению регионального противостояния.
24.kg решило изучить данные кандидатов. Из вышедших на старт есть члены Жогорку Кенеша шестого созыва. Они — завсегдатаи избирательных компаний. Пока доминирующую роль на выборах играли партии, они кочевали из одной в другую в надежде получить мандат. Кстати, ни один из действующих депутатов не выдвинулся по округам в Баткене. В первой части подборки поговорим о них.
Были и опять хотим
Два нынешних нардепа — Омурбек Бакиров и Махабат Мавлянова баллотируются по Кок-Жарскому избирательному округу № 4.
На позорных парламентских выборах — 2020 оба были в составе партии «Биримдик». Ее называли партией власти и связывали с именем брата президента Сооронбая Жээнбекова Асылбеком Жээнбековым.
В тот период в СМИ активно муссировалась информация о том, что Бакиров состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки.
Его называют окул бала покойного криминального авторитета Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015 году.
Известно, что в 2004-м в отношении Бакирова и Анапияева возбуждали уголовное дело по статьям УК КР «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». В суде оба были оправданы.
Махабат Мавлянова, будучи нардепом, отличилась, когда призвала невест выбирать для бракосочетания более скромные платья, за что была подвергнута жесткой критике в соцсетях. А еще предлагала открыто публиковать адреса заразившихся коронавирусом. Видимо, депутатке неведомо понятие врачебной тайны. Спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову десять депутатов жаловались на Махабат Мавлянову. Они утверждали, что она не справляется с работой главы комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Не справляется, но в депутаты опять идет. Активно защищала скандальный закон об НКО.
По Араванскому округу № 6 выдвинулся их коллега Ильхом Маннанов. В 2020-м он баллотировался от другой провластной партии «Мекеним Кыргызстан», аффилированной с осужденным за коррупцию экс-замглавы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым. До финиша не дошел. ЦИК сняла его с гонки за драку в Араване во время агитации.
По Ошскому избирательному округу № 7 баллотируется еще одна действующая депутатка Айнуру Алытбаева. В 2020-м она, как и Бакиров с Мавляновой, была в списке «Биримдика». В 2015 году пришла в ЖК от СДПК, а в 2010-м — от «Ар-Намыса». Айнуру Алтыбаева изначально выступала резко против мажоритарной системы. Она заявляла тогда, что выборы по одномандатным округам погрузят страну «в пучину нестабильности и политических междоусобиц». Но, как видим, «пучина» ее саму не смутила — решила воспользоваться именно одномандатной схемой.
выступил в защиту Райымбека Матраимова. На пленарном заседании, когда депутаты утверждали новый состав кабмина, Атазов заявил, что «нужно таких менеджеров привести в правительство», предлагая взять в кабмин Раыймбека Матраимова, который, кстати, сам признал себя виновным в коррупции.
Шайлобек Атазов является чемпионом мира по кикбоксингу и руководит спортклубом Erem. В 2020-м был в списке «Мекеним Кыргызстана». А в 2015-м в списке «Ата Мекена». Но мандат получил только в марте 2021 года вместо Искендера Гаипкулова.
Еще один поклонник Матраимовых депутат Бактыбек Райымкулов идет по Жайылскому избирательному округу № 22.
Является инициатором скандального законопроекта, обязывающего НПО отчитываться об источниках финансовых поступлений. В шестой созыв пришел от партии «Республика — Ата Журт». В 2020-м был в составе «Мекеним Кыргызстана».
Как и Шайлобек Атазов, просил дать должность Райымбеку Матраимову.
Его конкурентом по округу является бывший вице-спикер Нурбек Алимбеков. В 2020-м шел от «Кыргызстана». Запомнился тем, что из-за скандальной поездки на Тайвань сложил досрочно полномочия заместителя торага. В 2015-м он также был в составе «Кыргызстана».
Идем дальше
Брат Райымбека Матраимова Искендер Матраимов попробует взять мандат в Кара-Суйском избирательном округе № 9. В 2015-м он прошел в парламент по списку СДПК. В Жогорку Кенеше особо не замечен в законотворчестве. Чаще всего ему приходилось выступать в защиту брата-таможенника, отмахиваясь от журналистов. Аккурат после того, как внимание общественности Райымбек Матраимов вновь привлек после выхода журналистского расследования про контрабандные схемы на таможне и выводе миллионов из страны.
По Алайскому избирательному округу № 11 идет нардеп Улан Примов. В 2020-м был в списке «Биримдика». На этапе формирования схем и границ округов раскритиковал ЦИК и заявил, что распределение было неверным.
В Узгенском избирательном округе № 12 баллотируется Аалы Карашев. В шестой созыв он пришел по списку СДПК, а в 2020-м перебежал в «Республику».
В Сузакском избирательном округе № 13 за мандат будет бороться Тазабек Икрамов — любимец прессы. Он периодически становится ньюсмейкером то своими неоднозначными заявлениями, то ошибками, то поведением. В 2020 году был в списке «Кыргызстана».
Из фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов был исключен в 2017 году за нарушение дисциплины и интриг против лидера фракции Бакыта Торобаева.
В числе его инициатив две резонансные поправки в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Икрамов предложил на законодательном уровне запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам.
Требовал уволить учителя школы № 61, мягко говоря, наврав, что та избила ученика. Заявлял, что пробки на дорогах образуются из-за того, что пешеходы очень медленно ходят.
В шестом созыве возглавил комитет по международным делам. На одном из заседаний выступил с предложением, грозящим международным скандалом, — объединить посольства в Азербайджане, Армении и Грузии. Представителям МИД пришлось объяснять Икрамову, что по политическим причинам невозможно объединить дипмиссии в Баку и Ереване.
По Ала-Букинскому избирательному округу № 18 баллотируется Азизбек Турсунбаев. В шестой созыв он пришел по списку партии «Кыргызстан». Известен тем, что нахамил журналистке, заявив ей: «Иди отсюда!» Айзирек Иманалиева задала вопрос, легально ли нардеп получил участок в парке имени Ататюрка в центре Бишкека. Парламентарий в ответ нагрубил. Азизбек Турсунбаев был членом и четвертого созыва, возглавлял фракцию «Ак Жол». Одно время являлся вице-спикером.
Два экс-спикера Дастанбек Джумабеков и Канат Исаев тоже решили попробовать свои силы как одномандатники. Первый баллотируется по Манасскому избирательному округу № 20. В шестой созыв пришел от «Кыргызстана». Не изменил партии и в 2020-м. Бывшего торага мы будем помнить благодаря его забавным ошибкам и неспособностью прочитать текст с бумажки.
Канат Исаев идет по Чуй-Кеминскому округу № 31.
Будучи депутатом ЖК, проходил фигурантом по двум уголовным делам. Его обвиняли в махинациях с земельными участками в бытность мэром Токмака. Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд прекратил дело за истечением срока давности. Верховный суд поставил точку в деле — за отсутствием состава преступления. Второе дело — о попытке насильственного захвата власти приостановлено.
Канат Исаев был инициатором создания комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.
Участвовал в президентских выборах в 2021 году, объявив себя оппозиционером. Но не набрал и 1 процента голосов.
Остальные
По Ленинскому избирательному округу № 26 идет «стыдливый» депутат Камчыбек Жолдошбаев. В 2020-м в списки партий, допущенных ЦИК до гонки, не попал. Тоже запомнился не столько своей деятельностью, сколько неоднозначными высказываниями. Но ничего крамольного в своем поведении он не видит. В беседе с журналистом 24.kg как-то заявил, что ему не в чем раскаиваться перед избирателями:
Раскаиваться? В чем я должен раскаиваться? Да я для своего округа все делаю и даже больше. Подарки, деньги, гастроли цирка, концерты — все делаю.Камчыбек Жолдошбаев
По Октябрьскому избирательному округу № 28 баллотируется Дастан Бекешев. Как и Камчыбек Жолдошбаев, в выборах-2020 участия не принимал. В 2010-м пришел в ЖК по списку «Ар-Намыса», а в 2015 году уже от атамбаевской СДПК в компании с Искендером Матраимовым и рядом других депутатов, которых после активно критиковал. После октябрьских событий в прошлом году выступал против всех инициатив Садыра Жапарова, включая изменение формы правления с парламентской на президентскую.
Дастан Бекешев позиционирует себя продвинутым и демократичным политиком. Но все помнят его инициативу внести поправки в Гражданский кодекс о размещении опровержений в социальных сетях и минимальном размере компенсации морального вреда не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за исключением случаев, когда потерпевший требует меньшую сумму. Только после резкой критики общественности он отозвал свои поправки.
В Кочкорском избирательном округе № 32 выдвинулся еще один действующий нардеп Автандил Кулбараков. В 2020 году был в списке «Биримдика», а изначально пришел в шестой созыв с СДПК. Он считается одним из богатейших людей в стране. Но в декларациях за два года (2015 и 2016) Кулбараков не указал доли владения в двух компаниях — «АБЭ-бантс» и «Ай-Паша», а также в благотворительных фондах.
В Джети-Огузском избирательном округе № 34 баллотируется Саматбек Ибраев. В шестом созыве выступал с инициативой, относящейся к разряду неоднозначных и угрожающих финансовой и инвестиционной стабильности Кыргызстана.
Он предложил ликвидировать Национальный банк. О том, как его заявления могут сказаться на финансовой системе страны, парламентарий, похоже, вовсе не думал. Нардепы также не поддержали его скандальный законопроект о финтехе. А пресс-секретарь президента Эрбол Султанбеев даже призвал Ибраева воздержаться от комментариев от имени главы государства.
По Иссык-Кульскому и Ак-Суйскому округам никто из ныне действующих депутатов выдвигаться не пожелал.
Продолжение следует