Выборы-2021. Кандидаты в депутаты по одномандатным округам: кто они (часть I)

Завершился прием уведомлений о намерении баллотироваться в парламент от кандидатов-одномандатников. По 36 округам выдвинулся 381 претендент, из них 31 — женщина.

373 человек самовыдвиженцы, восемь — от семи политических партий.

Максимальное количество кандидатов — 19 выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу. Минимальное — по четыре человека — по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.

Читайте по теме Выборы-2021: почему новая избирательная кампания тоже может стать скандальной

Эксперты отмечают, что в мажоритарной системе есть свои плюсы: кандидат, который проходит в парламент через округ, для электората идентифицируется с реальной властью. Но в то же время одномандатные округа могут привести к обострению регионального противостояния.

24.kg решило изучить данные кандидатов. Из вышедших на старт есть члены Жогорку Кенеша шестого созыва. Они — завсегдатаи избирательных компаний. Пока доминирующую роль на выборах играли партии, они кочевали из одной в другую в надежде получить мандат. Кстати, ни один из действующих депутатов не выдвинулся по округам в Баткене. В первой части подборки поговорим о них.

Были и опять хотим

Два нынешних нардепа — Омурбек Бакиров и Махабат Мавлянова баллотируются по Кок-Жарскому избирательному округу № 4.

На позорных парламентских выборах — 2020 оба были в составе партии «Биримдик». Ее называли партией власти и связывали с именем брата президента Сооронбая Жээнбекова Асылбеком Жээнбековым.

В 2015-м Омурбек Бакиров тоже баллотировался по списку партии власти, но другой — СДПК.

В тот период в СМИ активно муссировалась информация о том, что Бакиров состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки.

Его называют окул бала покойного криминального авторитета Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015 году.

Известно, что в 2004-м в отношении Бакирова и Анапияева возбуждали уголовное дело по статьям УК КР «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». В суде оба были оправданы.

Махабат Мавлянова, будучи нардепом, отличилась, когда призвала невест выбирать для бракосочетания более скромные платья, за что была подвергнута жесткой критике в соцсетях. А еще предлагала открыто публиковать адреса заразившихся коронавирусом. Видимо, депутатке неведомо понятие врачебной тайны. Спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову десять депутатов жаловались на Махабат Мавлянову. Они утверждали, что она не справляется с работой главы комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Не справляется, но в депутаты опять идет. Активно защищала скандальный закон об НКО.

Читайте по теме Выборы-2020. Драка в Араване: кандидатов двух партий сняли с гонки

По Араванскому округу № 6 выдвинулся их коллега Ильхом Маннанов. В 2020-м он баллотировался от другой провластной партии «Мекеним Кыргызстан», аффилированной с осужденным за коррупцию экс-замглавы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым. До финиша не дошел. ЦИК сняла его с гонки за драку в Араване во время агитации.

По Ошскому избирательному округу № 7 баллотируется еще одна действующая депутатка Айнуру Алытбаева. В 2020-м она, как и Бакиров с Мавляновой, была в списке «Биримдика». В 2015 году пришла в ЖК от СДПК, а в 2010-м — от «Ар-Намыса». Айнуру Алтыбаева изначально выступала резко против мажоритарной системы. Она заявляла тогда, что выборы по одномандатным округам погрузят страну «в пучину нестабильности и политических междоусобиц». Но, как видим, «пучина» ее саму не смутила — решила воспользоваться именно одномандатной схемой.

Читайте по теме Он разве преступник? В парламенте предлагают дать должность Райымбеку Матраимову

Выдвинули свои кандидатуры по Толойканскому избирательному округу № 8 еще два парламентария —. Первого называют приближенным к семье Матраимовых. Недавно опять выступил в защиту Райымбека Матраимова. На пленарном заседании, когда депутаты утверждали новый состав кабмина, Атазов заявил, что «нужно таких менеджеров привести в правительство», предлагая взять в кабмин Раыймбека Матраимова, который, кстати, сам признал себя виновным в коррупции.

Шайлобек Атазов является чемпионом мира по кикбоксингу и руководит спортклубом Erem. В 2020-м был в списке «Мекеним Кыргызстана». А в 2015-м в списке «Ата Мекена». Но мандат получил только в марте 2021 года вместо Искендера Гаипкулова.

Еще один поклонник Матраимовых депутат Бактыбек Райымкулов идет по Жайылскому избирательному округу № 22.

Является инициатором скандального законопроекта, обязывающего НПО отчитываться об источниках финансовых поступлений. В шестой созыв пришел от партии «Республика — Ата Журт». В 2020-м был в составе «Мекеним Кыргызстана».

Как и Шайлобек Атазов, просил дать должность Райымбеку Матраимову.

Его конкурентом по округу является бывший вице-спикер Нурбек Алимбеков. В 2020-м шел от «Кыргызстана». Запомнился тем, что из-за скандальной поездки на Тайвань сложил досрочно полномочия заместителя торага. В 2015-м он также был в составе «Кыргызстана».

Идем дальше

Брат Райымбека Матраимова Искендер Матраимов попробует взять мандат в Кара-Суйском избирательном округе № 9. В 2015-м он прошел в парламент по списку СДПК. В Жогорку Кенеше особо не замечен в законотворчестве. Чаще всего ему приходилось выступать в защиту брата-таможенника, отмахиваясь от журналистов. Аккурат после того, как внимание общественности Райымбек Матраимов вновь привлек после выхода журналистского расследования про контрабандные схемы на таможне и выводе миллионов из страны.

Фото из интернета. Искендер Матраимов

По Алайскому избирательному округу № 11 идет нардеп Улан Примов. В 2020-м был в списке «Биримдика». На этапе формирования схем и границ округов раскритиковал ЦИК и заявил, что распределение было неверным.

В Узгенском избирательном округе № 12 баллотируется Аалы Карашев. В шестой созыв он пришел по списку СДПК, а в 2020-м перебежал в «Республику».

В Сузакском избирательном округе № 13 за мандат будет бороться Тазабек Икрамов — любимец прессы. Он периодически становится ньюсмейкером то своими неоднозначными заявлениями, то ошибками, то поведением. В 2020 году был в списке «Кыргызстана».

Из фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов был исключен в 2017 году за нарушение дисциплины и интриг против лидера фракции Бакыта Торобаева.

В числе его инициатив две резонансные поправки в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Икрамов предложил на законодательном уровне запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам.

Фото из интернета. Тазабек Икрамов

Требовал уволить учителя школы № 61, мягко говоря, наврав, что та избила ученика. Заявлял, что пробки на дорогах образуются из-за того, что пешеходы очень медленно ходят.

Читайте по теме «Незаметный» Тазабек Икрамов. Одиннадцать инициатив депутата

В шестом созыве возглавил комитет по международным делам. На одном из заседаний выступил с предложением, грозящим международным скандалом, — объединить посольства в Азербайджане, Армении и Грузии. Представителям МИД пришлось объяснять Икрамову, что по политическим причинам невозможно объединить дипмиссии в Баку и Ереване.

По Ала-Букинскому избирательному округу № 18 баллотируется Азизбек Турсунбаев. В шестой созыв он пришел по списку партии «Кыргызстан». Известен тем, что нахамил журналистке, заявив ей: «Иди отсюда!» Айзирек Иманалиева задала вопрос, легально ли нардеп получил участок в парке имени Ататюрка в центре Бишкека. Парламентарий в ответ нагрубил. Азизбек Турсунбаев был членом и четвертого созыва, возглавлял фракцию «Ак Жол». Одно время являлся вице-спикером.

Фото из интернета. Азизбек Турсунбаев

Два экс-спикера Дастанбек Джумабеков и Канат Исаев тоже решили попробовать свои силы как одномандатники. Первый баллотируется по Манасскому избирательному округу № 20. В шестой созыв пришел от «Кыргызстана». Не изменил партии и в 2020-м. Бывшего торага мы будем помнить благодаря его забавным ошибкам и неспособностью прочитать текст с бумажки.

Канат Исаев идет по Чуй-Кеминскому округу № 31.

Читайте по теме Выборы-2021. Экс-спикер решил баллотироваться по одномандатному округу

Будучи депутатом ЖК, проходил фигурантом по двум уголовным делам. Его обвиняли в махинациях с земельными участками в бытность мэром Токмака. Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд прекратил дело за истечением срока давности. Верховный суд поставил точку в деле — за отсутствием состава преступления. Второе дело — о попытке насильственного захвата власти приостановлено.

Канат Исаев был инициатором создания комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Участвовал в президентских выборах в 2021 году, объявив себя оппозиционером. Но не набрал и 1 процента голосов.

По Аламединскому избирательному округу № 25 выдвинулся. Он, как и Канат Исаев, участвовал в президентских выборах. Тоже показал очень плохой результат. Как и Канат Исаев, заявляет о своем несогласии с официальным курсом. Активно выступал против референдума по принятию новой Конституции, устанавливающей жесткую вертикаль президентской власти.

Остальные

По Ленинскому избирательному округу № 26 идет «стыдливый» депутат Камчыбек Жолдошбаев. В 2020-м в списки партий, допущенных ЦИК до гонки, не попал. Тоже запомнился не столько своей деятельностью, сколько неоднозначными высказываниями. Но ничего крамольного в своем поведении он не видит. В беседе с журналистом 24.kg как-то заявил, что ему не в чем раскаиваться перед избирателями:

Раскаиваться? В чем я должен раскаиваться? Да я для своего округа все делаю и даже больше. Подарки, деньги, гастроли цирка, концерты — все делаю. Камчыбек Жолдошбаев

По Октябрьскому избирательному округу № 28 баллотируется Дастан Бекешев. Как и Камчыбек Жолдошбаев, в выборах-2020 участия не принимал. В 2010-м пришел в ЖК по списку «Ар-Намыса», а в 2015 году уже от атамбаевской СДПК в компании с Искендером Матраимовым и рядом других депутатов, которых после активно критиковал. После октябрьских событий в прошлом году выступал против всех инициатив Садыра Жапарова, включая изменение формы правления с парламентской на президентскую.

Дастан Бекешев позиционирует себя продвинутым и демократичным политиком. Но все помнят его инициативу внести поправки в Гражданский кодекс о размещении опровержений в социальных сетях и минимальном размере компенсации морального вреда не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за исключением случаев, когда потерпевший требует меньшую сумму. Только после резкой критики общественности он отозвал свои поправки.

Читайте по теме Депутат от СДПК два года скрывал от налоговой доли в двух компаниях

В Кочкорском избирательном округе № 32 выдвинулся еще один действующий нардеп Автандил Кулбараков. В 2020 году был в списке «Биримдика», а изначально пришел в шестой созыв с СДПК. Он считается одним из богатейших людей в стране. Но в декларациях за два года (2015 и 2016) Кулбараков не указал доли владения в двух компаниях — «АБЭ-бантс» и «Ай-Паша», а также в благотворительных фондах.

В Джети-Огузском избирательном округе № 34 баллотируется Саматбек Ибраев. В шестом созыве выступал с инициативой, относящейся к разряду неоднозначных и угрожающих финансовой и инвестиционной стабильности Кыргызстана.

Фото из интернета. Саматбек Ибраев

Он предложил ликвидировать Национальный банк. О том, как его заявления могут сказаться на финансовой системе страны, парламентарий, похоже, вовсе не думал. Нардепы также не поддержали его скандальный законопроект о финтехе. А пресс-секретарь президента Эрбол Султанбеев даже призвал Ибраева воздержаться от комментариев от имени главы государства.

По Иссык-Кульскому и Ак-Суйскому округам никто из ныне действующих депутатов выдвигаться не пожелал.

Продолжение следует