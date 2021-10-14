Садыр Жапаров одобрил национальную программу развития Кыргызстана до 2026 года

Садыр Жапаров подписал Указ «О национальной программе развития Кыргызстана до 2026 года». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кабинету министров поручено разработать и принять план мероприятий по реализации национальной программы развития. Кроме того, чиновники должны актуализировать инвестиционные проекты, указанные в ней.

Жогорку Кенешу, органам судебной власти и местного самоуправления рекомендуется согласовать свои стратегические документы (концепции, стратегии, программы) и планы мероприятий с программой развития страны.