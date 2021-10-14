Садыр Жапаров поручил чиновникам привлекать инвестиции в энергетику

«Энергетика является одним из основных направлений моей политики, поэтому ей уделяется особое внимание», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время открытия Сокулукской ГЭС-2.

По его словам, он изучил ситуацию и трудности в энергетической системе и поставил цель — развивать и привлекать инвестиции в сектор, который имеет особое значение для развития страны.

Глава государства рассказал о мерах по достижению стабильности и устранению бюрократических барьеров в энергосистеме. Принята новая среднесрочная тарифная политика, упрощен порядок предоставления земельных участков, отменен НДС для импорта энергетического оборудования для установок на основе возобновляемых источников энергии. Кроме того, разработаны механизмы сотрудничества государства и потенциальных инвесторов, включая освобождение от лицензирования деятельности по возобновляемым источникам энергии и продление льгот до 15 лет.

По мнению Садыра Жапарова, эти меры дадут устойчивый импульс развитию «зеленой энергетики» и увеличат дополнительные генерирующие мощности.

Сейчас ведутся проектирование и строительство малой гидроэлектростанции на Орто-Токойском водохранилище в Иссык-Кульской области. Скоро начнется строительство Кара-Кульской ГЭС в Джалал-Абадской области. Эти проекты будут реализованы в рамках механизма государственно-частного партнерства. С марта более 20 компаний выразили готовность строить малые гидроэлектростанции и получили соответствующие сертификаты.

На сегодня в Кыргызстане действует 10 малых гидроэлектростанций общей мощностью 54 мегаватт, вырабатывающих более 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Но этого объема генерации недостаточно, чтобы покрыть дефицит в 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.