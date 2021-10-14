Акылбек Жапаров рассказал о льготах для инвесторов в Баткенской области

Акылбек Жапаров в рамках своей первой поездки в качестве председателя кабинета министров по регионам страны принял участие в работе инвестиционного форума «Развитие Баткена — развитие страны» в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Развитие экономики Баткенской области имеет стратегическое значение. Как вы знаете, приняты закон об особом статусе региона и программа развития, утвержден план действий. Государство со своей стороны предоставляет льготы в виде специального налогового режима предпринимателям, работающим в приграничных зонах. Также был введен особый инвестиционный режим — кабинет министров предоставляет государственные гарантии на инвестиции и планируется полная амнистия для инвесторов в Баткенской области», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, разрешенный порог прямых государственных закупок увеличится с 2 до 5 миллионов сомов.

«Эти режимы — лучшее время для инвестиций в Баткен в наши дни, в том числе и для местных предпринимателей. Я призываю всех вас использовать эту возможность. Главное — работать по Евростандарту-5», — отметил он.

Акылбек Жапаров добавил, что при получении государственных и муниципальных услуг будет действовать особый льготный режим.

Ожидается, что форум станет площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития региона, но и позволит достичь важных договоренностей.