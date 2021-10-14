Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании Высшего евразийского совета

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня примет участие в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании, которое пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предполагается, что главами государств стран-членов ЕАЭС будет принят ряд документов, в числе которых заявление по вопросам глобальной климатической повестки. Планируется также рассмотреть вопрос перехода ко второму этапу формирования единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также ряд других вопросов евразийской интеграционной повестки.