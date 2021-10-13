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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 387 кандидатов-одномандатников подали заявления в ЦИК

Сегодня завершился прием уведомлений об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша от кандидатов-одномандатников. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, 387 человек уведомили Центризбирком о намерении баллотироваться, из них 27 женщин.

Двое претендентов — экс-глава Минсельхоза Нурбек Мурашев и дейстующий нардеп Алтынбек Сулайманов — отказались от выдвижения по округу. Последний пойдет на выборы по списку партийного объединения «Альянс».

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210306/
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