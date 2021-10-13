Садыр Жапаров обещает жесткие требования к новому кабинету министров

Сегодня Жогорку Кенеш одобрил назначение нового председателя кабинета министров и состава правительства. Чиновники принесли присягу, на церемонии которой присутствовал президент страны.

Садыр Жапаров призвал министров как можно скорее взяться за работу и напомнил о предстоящей зиме. «Вывести республику из тяжелой ситуации вы обязаны, как руководители. Требования будут жесткие. Обращения граждан не должны оставаться без внимания. Вы должны быть близко знакомы с жизнью народа. Проблемы регионов должны знать детально. Тесно работайте с парламентом, местными властями. Не надо сидеть и собирать статистику, давать поручения. Таких сразу снимем с работы», — сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, что этот состав правительства будет работать стабильно и более долгий срок. «Я год назад взял на себя обязательства. От них не отказываюсь. Прошло время критики. Созданы все условия для работы», — добавил он.