Выборы-2021. Алтынбек Сулайманов отозвал свое заявление из ЦИК

Депутат Алтынбек Сулайманов отозвал свое заявление из ЦИК. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

По данным ведомства, больше уведомлений об отказе баллотироваться от одномандатников не поступало.

В ЦИК напомнили, что отказаться от участия кандидат, баллотирующийся по одномандатному округу, может на любом этапе предвыборной кампании, но не позднее чем за три календарных дня до даты голосования. Партия — за 10 календарных дней.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в Центризбирком документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.