Акылбек Жапаров рассказал, как стабильно работает «Кумтор»

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Акылбек Жапаров, комментируя ситуацию на «Кумторе», заявил, что работа рудника стабильна.

«Кумтор будет продолжать стабильно работать. Налоги поступают. Есть некоторые задержки и сокращение в выплатах в августе, но, думаю, объем будет восстановлен. На руднике произвели 5 тонн золота. На счету «Кумтор Голд Компании» около $100 миллионов. Вместе с Тенгизом Болтуруком к нам приехали специалисты, они работают. Недавно на переговорах в Швейцарии представители «Центерры» тоже признали, что рудник работает и кыргызстанцы могут осуществлять деятельность на таких производствах», — сказал Акылбек Жапаров.

Чиновник также добавил, что для работы на руднике приглашены кыргызстанцы, которые сейчас работают в других странах. Они приступят к работе после окончания режима временного правления.