Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что поддерживает кандидатуру Акылбека Жапарова.

«Вы работать умеете, у вас много умных идей, но безумных тоже немало. Например, как предложения о введении чрезвычайной ситуации в экономике, монополизации цифровых услуг. То, что теперь будут оперативно приниматься решения, меня радует, но в то же время пугает. В парламенте есть депутаты, которые не читают законопроекты. Порой, даже сами бизнесмены готовы проголосовать против своего бизнеса. Потом сидят и думают, что наделали», — сказал Дастан Бекешев.

Его коллегам Шайлообеку Атазову, Махабат Мавляновой этот комментарий не понравился. Они попросили не оскорблять депутатов. «Вы постоянно так выступаете», — отметил Нурбек Осмонов.