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Власть

Акылбек Жапаров утвердил план по сдерживанию цен на социально значимые товары

Кабинет министров принял план мероприятий по сдерживанию темпов роста цен на социально значимые продовольственные товары на 2024 год. Решение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Меры направлены на обеспечение стабильности и насыщение внутреннего рынка, а также на оказание государственной поддержки отечественному производству.

В кабмине отметили, что ранее приняты меры по снижению НДС на растительное масло, муку и пшеницу до нулевых ставок, а также по ограничению экспорта ряда товаров (корма, лук, минеральные удобрения и так далее), которые способствовали стабилизации цен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287042/
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