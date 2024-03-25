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Общество

В 2025 году в Кыргызстане пройдет сельскохозяйственная перепись

Кабинет министров принял решение о подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызстане в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Сельскохозяйственная перепись представляет собой широкомасштабную периодическую статистическую операцию по сбору количественной информации о структуре сельского хозяйства и является одним из основных источников данных в области продовольствия и развития сельскохозяйственного сектора экономики.

Основная цель переписи — получение полной, объективной и достоверной информации по основным характеристикам сельского хозяйства, соответствующей международным стандартам.

Проведение очередной сельскохозяйственной переписи на территории Кыргызстана намечается в период с 1 по 20 ноября 2025 года, предусмотрев единовременное проведение и пересчет скота и домашней птицы.

Пробную сельскохозяйственную перепись планируется провести с 1 по 20 ноября 2024 года на территории Керме-Тооском (села Гюльбахор, Кичик-Алай, Кюнделюк, Майдан-Тал, Мин-Теке, Сары-Булак, Чогом) и Чек-Абадском (села Кочубаево, Агроном, Джакшылык, Джар-Кышлак, Кукалапаш, Максим-Тобу, Пахтачи, Телейкен) айыльных аймаках Араванского района Ошской области, Краснореченском (село Красная Речка) и Милянфанском (село Милянфан) айыльных аймаках Ысык-Атинского района Чуйской области.

Сельхозпереписи подлежат сельскохозяйственные государственные и коллективные хозяйства (включая подсобные хозяйства учебных заведений, промышленных, транспортных, строительных и других предприятий и организаций), крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и личные подсобные хозяйства населения (включая коллективные сады и огороды), расположенные на территории Кыргызской Республики. Перепись проводится с документальным подтверждением по разделу землепользование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289775/
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