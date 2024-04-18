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Общество

Кыргызстан и Google подписали меморандум в сфере образования

Кабинет министров Кыргызстана и корпорация Google подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в город Вашингтон (США).

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«Мы гордимся, что стали первой страной в регионе, которая выходит на сотрудничество с Google Education и будет применять самые передовые наработки в школах по всему Кыргызстану. Наше сотрудничество с корпорацией Google в области образования должно стать только первым шагом. Наши команды работают в области развития облачных ресурсов, повышения эффективности государственных услуг и разработки программ искусственного интеллекта», — заявил глава кабмина.

Вице-президент по связям с правительством и публичной политике Google Марк Исакович выразил готовность развития дальнейшего сотрудничества.

«Мы рады видеть, что ваше видение будущего образования в вашей стране совпадает с нашим видением. Мы рады сотрудничать с правительством Кыргызской Республики в воплощении этого видения в жизнь. Мы знаем, что вы привержены созданию человеческого капитала в Кыргызстане, и хотели бы поддержать эти усилия», — сказал он.

Компания Google окажет поддержку программе «Алтын Казык» по трансформации системы школьного образования и экспертную помощь в выборе оптимальных и перспективных подходов к внедрению и практическому использованию данных инструментов в процессе обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291941/
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Кыргызстан и Google подписали меморандум в сфере образования