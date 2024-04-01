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Власть

Парламентариев не зовут на торжественные открытия объектов — Акылбек Тумонбаев

Депутат Акылбек Тумонбаев на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике возмутился, что кабмин не берет с собой народных избранников на торжественные мероприятия.

По его словам, нардепы всегда на заседаниях парламента озвучивают проблемы избирателей, обращаются к кабинету министров и ездят на места. Однако когда дело доходит до торжественных открытий объектов, о депутатах даже не вспоминают.

«Завершаются строительства детских садов, школ, дорог, проводят воду, ирригацию. Но когда это все вводится в эксплуатацию и проходит открытие объектов, никто не вспоминает депутатов, ни кабмин, Минфин, губернатор или даже аким. Где бы ни было торжественное открытие, Акылбек Усенбекович сам ездит и показывает себя с хорошей стороны народу, а депутаты где, а мы здесь принимаем законопроекты», — сказал Акылбек Тумонбаев.

Он добавил, что правительство стало отдельным государством, и призвал поддерживать вклад депутатов.

«Надо поддерживать депутатов. Напоминать народу о его вкладе тоже. Хотя в том регионе, где он избирался. Осенью кабмин приходит, чтобы мы утвердили бюджет. Мы всегда безоговорочно поддерживаем их законопроекты», — заключил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290461/
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