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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 308 кандидатов-самовыдвиженцев будут избираться по округам

В ЦИК продолжают поступать заявки об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша от кандидатов-одномандатников.

Прием уведомлений завершится сегодня в 18.00.

Заявки подали 308 человек. Из них всего 17 женщин. Среди намеревающихся идти в нардепы действующий депутат Айнуру Алтыбаева, экс-нардеп Эркингуль Иманкожоева. Из нынешних парламентариев выставил свою кандидатуру как одномандатник Данияр Толонов.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210189/
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