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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Новый госсекретарь обратился к кыргызстанцам

Вновь назначенный государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов обратился к кыргызстанцам в связи с предстоящими парламентскими выборами.

По его словам, давно высказываются требования, что надо избавляться от коррумпированных политиков, раздражающих общественность, подвергая их люстрации.

«Верно! Мы все поддерживаем эту идею. Уже 15 лет мы твердим, что проведем люстрацию. Но этого не происходит. Теперь же процесс реализации начался. Впервые в нашей истории президент Садыр Жапаров создал условия народу для проведения люстрации. 36 депутатов будут избираться напрямую по одномандатным округам. Вы выберете своего представителя, которому доверяете. Никто не может заставить вас проголосовать за кого-то. Государственные служащие не будут работать на того или иного кандидата. Если они будут так поступать, то их привлекут к уголовной ответственности и накажут», — пообещал Суйунбек Касмамбетов.

54 депутата избираются по партийным спискам. Госсекретарь уверен, что не будет прежней практики, когда список возглавлял известный политик, который, протащив свою партию, с собой приводил 20-30 непонятных депутатов. Теперь избиратели голосуют и за партию, и за понравившегося кандидата.

Кандидат, который не наберет достаточное количество голосов, не проходит.

Чиновник считает, что это и есть люстрация. «Некоторые из наших радикальных граждан говорят, что всех политиков, которые не нравятся, нужно выстроить в ряд и расстрелять. Сейчас XXI век. Этого не произойдет. Нынешний метод — самый правильный. Нет большего наказания для гражданина, который называет себя политиком, чем не получить голоса народа, потерять доверие большинства и не пройти в парламент. Это наказание — это и есть люстрация», — сказал он.

Самое главное, чтобы вы не продавали свои голоса.

Суйунбек Касмамбетов

«Напротив, если вы разоблачите тех, кто занимается подкупом, вы окажете большую помощь в проведении честных и прозрачных выборов. 21 октября президент страны проведет республиканское совещание по вопросу справедливых выборов. В нем примут участие все руководители, начиная от айыл окмоту до председателя кабинета министров. Там будет подробно все обсуждаться», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210175/
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