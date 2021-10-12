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Власть

Садыру Жапарову рекомендуют увеличить число женщин в органах власти

В Кыргызстане выстраивается вертикаль власти, которая даст стабильность и системные изменения, — считает политолог Эмиль Каниметов, прокомментировавший 24.kg кадровые изменения в кабинете министров и администрации президента.

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По его словам, в стране в последние годы не было вертикали власти и государственная власть распадалась на множество составляющих, за каждой из которых стояли интересы разных политических и экономических групп.

Он отметил, что из-за отсутствия четкой вертикали не было и стабильности.

«В период президентства Садыра Жапарова значительная часть усилий государственной власти сосредоточивается на создании и совершенствовании административной вертикали. Такой шаг должен повысить общий уровень и скорость управляемости», — полагает эксперт.

Отвечая на вопрос о предлагаемом составе кабинета министров, Эмиль Каниметов рекомендовал руководству страны увеличить в правительстве количество женщин.

Политолог отметил, что в Кыргызстане много профессионалов и руководителей из числа женщин и Садыру Жапарову стоит рассмотреть этот важный вопрос.

«Соответствующим законом предусмотрено объединение кабинета и администрации президента, передача главе государства права назначения мэров городов, а акимам возможность назначать глав айыл окмоту. Эти и другие меры необходимы, чтобы выстраивать вертикаль власти. Безусловно, такие меры сразу не делают систему управления безупречной, но работу в этом направлении необходимо вести» — подчеркнул собеседник.

По мнению Эмиля Каниметова, до недавних пор граждане видели только работу по ослаблению государственных институтов и государственности. А усиление властных полномочий депутатов Жогорку Кенеша, айыл окмоту без реальных ресурсов и компетенции, наоборот, только усилили процессы деградации. Деградации как местных сообществ, так и парламента как представительного органа государственной власти.

«Политическая ситуация в стране, как показали последние годы, может обостряться на фоне геополитических событий, при пандемии и действиями крупных игроков мировой политики, что делает очевидным необходимость эффективного, а главное мобильного управления. Но у нас вряд ли будет твердая рука, как в соседних странах. Здесь и президент, и его коллеги выступают как члены единой команды, которые могут компенсировать недостатки друг друга», — резюмировал политолог.

11 октября президент подписал закон о кабинете министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210168/
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