Дело «Кумтора». Адвокат заявил отвод одному из судей на процессе Темира Сариева

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-премьер-министра Темира Сариева.

Адвокат Тимур Султанов подал ходатайство об отводе судьи Жамили Сабитовой. Отмечается, что ранее она участвовала в принятии решения по апелляционной жалобе защиты и оставила ее без изменения.

Защита политика полагает, что, согласно части 2 статьи 65 УПК КР, эта судья будет заинтересована в принятии решения в пользу государственного обвинения.

Посовещавшись, судебная коллегия решила отказать в удовлетворении ходатайства.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.