COVID-19. В кабмине рассмотрели вопросы развития туристической отрасли

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по дальнейшему развитию туристической отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, отмечено, что эпидемия коронавирусной инфекции привела к мировому экономическому кризису, при этом, по оценкам международных экспертов, больше всего пострадала сфера туризма.

По итогам совещания государственным органам дали ряд поручений.

Министерству экономики и финансов поручено продолжить работу по восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма в соответствии с современными требованиями, совместно со сферой туристического бизнеса проводить разъяснительную работу по профилактике COVID-19 среди туристов, а также рекомендовать лицам, работающим непосредственно с иностранными и отечественными туристами, пройти вакцинацию.

Минздраву — обеспечить своевременный доступ иностранных и отечественных туристов к проведению ПЦР-анализа или вакцинации против коронавирусной инфекции, провести работу по признанию вакцинных (паспортов) и электронных сертификатов.

Министерству иностранных дел поручено улучшить функционирование системы выдачи электронных виз иностранным туристам.