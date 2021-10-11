Выборы-2021. Алкогольный магнат Шаршенбек Абдыкеримов хочет быть депутатом

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан», один из самых богатых людей в стране Шаршенбек Абдыкеримов намерен баллотироваться по одномандатному округу.

Как сообщает ЦИК, он направил документы. Шаршенбек Абдыкеримов будет бороться за мандат по Нарынскому округу № 33.

Отметим, лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев также намерен баллотироваться по одномандатному округу № 31 — Чуй-Кеминскому.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.