Выборы-2021. 25 кандидатов-одномандатников зарегистрированы

ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов-одномандатников из 194, подавших уведомления об участии в гонке.

Уточняется, что среди них семь безработных и два действующих депутата — Саматбек Ибраев и Автандил Кулбараков, один экс-нардеп Арсланбек Малиев и бывший член Центризбиркома Акылбек Сариев.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.