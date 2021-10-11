Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи c авиакрушением

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами при крушении гражданского самолета. Об этом сообщила пресс-служба главы государcтва.

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в Мензелинском районе Республики Татарстан Российской Федерации. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии», — говорится в телеграмме.

По информации российских СМИ, легкомоторный самолет упал накануне в Мензелинске (Татарстан). На борту были 22 человека. По последней информации, погибли 16 человек.