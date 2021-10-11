Выборы-2021. Пока только семь женщин заявили о намерении баллотироваться в ЖК

Кандидаты-самовыдвиженцы по одномандатным округам продолжают сдавать уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

ЦИК представляет данные по всем 36 округам в разрезе. По ее данным, самое больше число потенциальных борцов за мандаты — в Сузакском, Джети-Огузском, Иссык-Кульском, Кочкорском, Чуй-Кеминском избирательных округах, по пять человек на место.

Из общего числа подавших заявки (194 человека) — всего семь женщин. Две из них баллотируются по Кочкорскому округу, две — по Иссык-Кульскому, одна — по Ак-Суйскому и одна — по Сузакскому.

Выборы назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе — мажоритарно-пропорциональной. 54 места займут партии, 36 — одномандатники.