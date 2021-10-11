Выборы-2021. В ЦИК поступили уведомления от 194 кандидатов-самовыдвиженцев

Число кандидатов-самовыдвиженцев, желающих баллотироваться в парламент, продолжает увеличиваться. Заявки подали 194 претендента, сообщает ЦИК.

Уточняется, что среди подавших уведомления — действующие депутаты Аалы Карашев (Узгенский избирательный округ № 12) и Омурбек Бакиров (Кок-Жарский избирательный округ № 4).

ЦИК напоминает: сдать все документы кандидаты и политобъединения обязаны до 18.00 18 ноября включительно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.