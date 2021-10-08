Спецпредставитель ЕС Эймон Гилмор: Наличие независимых профсоюзов крайне важно

«Необходимость наличия независимых профсоюзов очень важна», — заявил журналистам спецпредствитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор.

По его словам, Евросоюз стимулирует своих партнеров, чтобы все страны соответствовали международным конвенциям. В том числе речь идет и о мировых документах по трудовым правам людей объединяться в профсоюзы.

«Эти темы были затронуты на переговорах с властями Кыргызстана. Насколько мне известно, президент Садыр Жапаров не подписал новый закон о профсоюзах, вернув его с возражениями», — подчеркнул Эймон Гилмор.

Кроме того, комментируя визит в Кыргызстан, он рассказал, что у него была встреча с гражданским обществом. Они дали оценку ситуации с правами человека в КР.

«Мы всегда придаем большое значение тому, что говорит гражданское общество. У нас также были встречи с ОБСЕ и офисом по правам человека ООН, коллегами-дипломатами из ЕС и дипломатами других государств. Это все дало нам возможность получить полную картину того, что происходит в Кыргызстане. Отмечу также, что я ценю готовность властей республики обсуждать вопросы прав человека. Такое сотрудничество крайне важно», — заключил спецпредствитель Европейского союза по правам человека.