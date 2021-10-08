Новое соглашение о сотрудничестве ЕС и Кыргызстан подпишут в 2022 году

«Думаю, соглашение о расширенном сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом будет подписано в следующем году», — заявила журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала.

По ее словам, судьба документа зависит от европейской бюрократии. В ЕС уже закончили текст соглашения. Теперь его надо перевести на языки всех стран, входящих в Евросоюз. Поэтому в целом стороны ожидают подписания, но для этого потребуется еще какое-то время.

Кроме того, Терхи Хакала рассказала о встрече с властями Кыргызстана. Она отметила, что в числе прочих тем обсуждалась ситуация в Афганистане с точки зрения региональной безопасности и безопасности на границах.

«Мы поблагодарили кыргызскую сторону за оказание гуманитарной помощи Афганистану. Очень важно, чтобы простые жители получали помощь, ведь приближается зима, а гуманитарная ситуация ухудшается», — заключила спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.