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Власть

Концертом в Бишкеке открылись Дни культуры Казахстана в Кыргызстане

Садыр Жапаров посетил гала-концерт, посвященный официальному открытию Дней культуры Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Состоялись выступления мастеров искусств двух стран, в числе которых народный артист СССР Алибек Днишев, народная артистка Казахстана и Герой труда Казахстана Роза Рымбаева, народные артисты Казахстана Алтынбек Коразбаев, Макпал Жунусова, Нуржамал Усенбаева, Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая, Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, театр «Астана балет», ансамбль домбристов, театр национальных традиций «Арлан», фольклорно-этнографический ансамбль «Туран», эстрадная группа «МузАрт».

Напомним, в Кыргызстане 7-8 октября проходят Дни культуры Казахстана. Состоятся также Дни казахстанского кино, выставка картин с археологическими артефактами соседней страны, этно-фольклорный концерт и опера «Абай».
Ссылка: https://24.kg/vlast/209711/
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