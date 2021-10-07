Вручены награды за вклад в укрепление дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном

Садыр Жапаров принял президента некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар» (Казахстан) Нуртая Абыкаева и руководителя представительства президента Республики Казахстан в парламенте страны Бейбита Исабаева. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что два братских народа объединяют общая история и традиции, а Бейбит Исабаев и Нуртай Абыкаев внесли огромный вклад в расширение и укрепление полномасштабных связей между странами.

Садыр Жапаров подчеркнул важную роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в формирование крепкой дружбы между нашими народами. Отметил он роль и действующего президента Касым-Жомарта Токаева, продолжающего курс на укрепление стратегического партнерства между странами.

Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан будет придерживаться прежнего направления по углублению и расширению всего спектра сотрудничества с Казахстаном.

За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном, а также в связи с 30-летием независимости двух стран Нуртай Абыкаев награжден орденом «Достук», а Бейбит Исабаев — медалью «Данк».

Глава государства поздравил награжденных и пожелал им крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Нуртай Абыкаев и Бейбит Исабаев выразили благодарность за высокие награды, отметив заинтересованность казахстанской стороны в продолжении плодотворного сотрудничества между двумя братскими странами.

Напомним, в Кыргызстане 7-8 октября проходят Дни культуры Казахстана.