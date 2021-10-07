18:06
USD 84.80
EUR 97.96
RUB 1.17
Власть

Вручены награды за вклад в укрепление дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном

Садыр Жапаров принял президента некоммерческого акционерного общества «Фонд Отандастар» (Казахстан) Нуртая Абыкаева и руководителя представительства президента Республики Казахстан в парламенте страны Бейбита Исабаева. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что два братских народа объединяют общая история и традиции, а Бейбит Исабаев и Нуртай Абыкаев внесли огромный вклад в расширение и укрепление полномасштабных связей между странами.

Садыр Жапаров подчеркнул важную роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в формирование крепкой дружбы между нашими народами. Отметил он роль и действующего президента Касым-Жомарта Токаева, продолжающего курс на укрепление стратегического партнерства между странами.

Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан будет придерживаться прежнего направления по углублению и расширению всего спектра сотрудничества с Казахстаном.

За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном, а также в связи с 30-летием независимости двух стран Нуртай Абыкаев награжден орденом «Достук», а Бейбит Исабаев — медалью «Данк».

Глава государства поздравил награжденных и пожелал им крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Нуртай Абыкаев и Бейбит Исабаев выразили благодарность за высокие награды, отметив заинтересованность казахстанской стороны в продолжении плодотворного сотрудничества между двумя братскими странами.

Напомним, в Кыргызстане 7-8 октября проходят Дни культуры Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209689/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Из Казахстана в Кыргызстан возвращены двое детей, оставшихся без родителей
В Бишкеке задержали гражданина Китая за преступление в Казахстане
Специальный приз Ташкентского кинофестиваля вручили Айтурган Темировой
Президент вручил госнаграды в честь 30-летия независимости Кыргызстана
У Казахстана изменится телефонный код
Объявлены лауреаты премии «Эмми»
Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов стал участником проекта «Голос» в Казахстане
Увозил лошадей на заднем сиденье легковушки. В Казахстане задержали скотокрада
Казахстан признал кыргызские паспорта и сертификаты вакцинации
Актриса Айтурган Темирова получила звание офицера Ордена искусств и литературы
Популярные новости
Дело о&nbsp;захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; доступны онлайн и&nbsp;без комиссии в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
7 октября, четверг
18:03
В Кыргызстане создана команда по реагированию на компьютерные инциденты В Кыргызстане создана команда по реагированию на компью...
18:02
Вручены награды за вклад в укрепление дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном
18:01
В Кыргызстане стартует арт-фестиваль культурного развития
17:47
Выборы-2021. В день голосования будет проходить акция «Захвати соседа»
17:43
В Бишкеке денежные премии получили лучшие учителя и воспитатели