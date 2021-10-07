В Кыргызстане спецпредставители Евросоюза встретятся с Садыром Жапаровым

Специальные представители Европейского союза по Центральной Азии посол Тери Хакала и по правам человека Имон Гилмор посетят Кыргызстан 7-8 октября. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

Их сопровождает новый глава отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дитмар Крисслер.

В ходе двухдневного визита Тери Хакала и Имон Гилмор проведут встречи с высшим руководством Кыргызстана, включая президента Садыра Жапарова, министра иностранных дел Руслана Казакбаева, председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, а также омбудсменом Токоном Мамытовым.

Стороны планируют обсудить сотрудничество между ЕС и Кыргызстаном, последние события в стране, включая предстоящие парламентские выборы, ситуацию с правами человека и основными свободами. А также обсудят и региональное сотрудничество между ЕС и Центральной Азией.

В Бишкеке спецпредставители встретятся с гражданским обществом, отдельными правозащитниками и послами стран ЕС.