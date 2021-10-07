10:26
USD 84.80
EUR 97.96
RUB 1.17
Власть

В Кыргызстане спецпредставители Евросоюза встретятся с Садыром Жапаровым

Специальные представители Европейского союза по Центральной Азии посол Тери Хакала и по правам человека Имон Гилмор посетят Кыргызстан 7-8 октября. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

Их сопровождает новый глава отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дитмар Крисслер.

В ходе двухдневного визита Тери Хакала и Имон Гилмор проведут встречи с высшим руководством Кыргызстана, включая президента Садыра Жапарова, министра иностранных дел Руслана Казакбаева, председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, а также омбудсменом Токоном Мамытовым.

Стороны планируют обсудить сотрудничество между ЕС и Кыргызстаном, последние события в стране, включая предстоящие парламентские выборы, ситуацию с правами человека и основными свободами. А также обсудят и региональное сотрудничество между ЕС и Центральной Азией.

В Бишкеке спецпредставители встретятся с гражданским обществом, отдельными правозащитниками и послами стран ЕС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209570/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел Кыргызстана
Садыру Жапарову рассказали о подготовке первого форума «ЕС — Центральная Азия»
Глава МИД и спецпредставитель ЕС обсудили реформы и совместные планы
В Брюсселе прошел 11-й раунд Диалога по правам человека Кыргызстан — ЕС
Первый экономический форум Европейский союз — Центральная Азия пройдет 5 ноября
Прошло заседание совета по сотрудничеству между Кыргызстаном и Евросоюзом
Кыргызстан просит Евросоюз инвестировать в проекты в Баткенской области
Равшан Сабиров и Петер Буриан обсудили сотрудничество Кыргызстана и ЕС
В Бишкеке в июле пройдет форум «Центральная Азия — ЕС»
ЕС приветствует проведение упорядоченных президентских выборов
Популярные новости
Дело о&nbsp;захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
Делись улыбками. Lay&rsquo;s помог кыргызстанцам с&nbsp;нарушениями слуха узнать мир звуков Делись улыбками. Lay’s помог кыргызстанцам с нарушениями слуха узнать мир звуков
Выставочная компания BiExpo и&nbsp;торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone&nbsp;12 Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12
В&nbsp;Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от&nbsp;курения и&nbsp;алкоголя В Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от курения и алкоголя
7 октября, четверг
10:22
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 окт...
10:08
В Кыргызстане спецпредставители Евросоюза встретятся с Садыром Жапаровым
10:00
ОРТ: от 232 баллов до 21. Как изменились достижения школьников
09:56
Активисты устроили флешмоб возле «Белого дома». Просят поддержать болеющих раком
09:50
Президент Кыргызстана поздравил работников гражданской авиации с праздником