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Власть

Узбекистан отказался от переговоров с США о предоставлении военных баз для НАТО

Узбекистан не ведет никаких переговоров о предоставлении своих военных баз Вооруженным силам США. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Сената Республики Узбекистан Садык Сафаев.

По его словам, правительство страны отказалось вести переговоры с США о предоставлении своих военных баз для размещения военнослужащих и военной техники сил операции НАТО в Афганистане.

Садык Сафаев отметил, что правительство Узбекистана даже гипотетически не может вести подобного рода диалог ввиду того, что законодательство страны этого не позволяет.

Отметим, что официального подтверждения того, что США обращались с такой просьбой к Узбекистану, нет. Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что США проявляют заинтересованность в возможном использовании российских военных баз, расположенных в Центральной Азии. В частности заявлялось, что это было одной из тем обсуждения между председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым в ходе проведения встречи 22 сентября 2021 года в Финляндии.

Ранее США использовали базы в Узбекистане и Кыргызстане, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021-го. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209554/
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