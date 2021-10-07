Узбекистан отказался от переговоров с США о предоставлении военных баз для НАТО

Узбекистан не ведет никаких переговоров о предоставлении своих военных баз Вооруженным силам США. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Сената Республики Узбекистан Садык Сафаев.

По его словам, правительство страны отказалось вести переговоры с США о предоставлении своих военных баз для размещения военнослужащих и военной техники сил операции НАТО в Афганистане.

Садык Сафаев отметил, что правительство Узбекистана даже гипотетически не может вести подобного рода диалог ввиду того, что законодательство страны этого не позволяет.

Отметим, что официального подтверждения того, что США обращались с такой просьбой к Узбекистану, нет. Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что США проявляют заинтересованность в возможном использовании российских военных баз, расположенных в Центральной Азии. В частности заявлялось, что это было одной из тем обсуждения между председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым в ходе проведения встречи 22 сентября 2021 года в Финляндии.

Ранее США использовали базы в Узбекистане и Кыргызстане, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.