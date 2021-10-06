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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Законопроект о кабмине принят. На заседание ЖК пришло не более 50 депутатов

Сегодня парламент принял ряд конституционных законопроектов в трех чтениях.

За законопроект о кабинете министров проголосовало 83 нардепа, против двое — Аманкул Токтоманбетов и Бакыт Турусбеков. Отметим, последний отсутствовал во время голосования, за него кнопку нажали коллеги из фракции «Бир Бол».

Большинством голосов в трех чтениях также утверждены проекты законов о местном самоуправлении и местной администрации.

Отметим, регистрацию прошли 85 нардепов. Но в зале заседаний журналисты посчитали не более 50 депутатов. Больше половины членов Жогорку Кенеша отсутствовали во время процедуры голосования. Присутствовавшие нажимали кнопки за тех, кого не было.

Шайлообек Атазов нажал кнопки сразу за трех коллег. «Они сами просили», — сказал нардеп журналистам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209542/
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