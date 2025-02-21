В «Ынтымак Ордо» проходит коллегия администрации президента и кабмина с участием главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.
На коллегии рассмотрят четыре вопроса:
- проблемы мониторинга и анализа исполнения решений президента и кабинета министров, эффективности зарубежных деловых поездок, планирования деятельности государственных органов;
- актуальные вопросы в сфере образования;
- итоги деятельности уполномоченных представителей президента в областях, руководителей районных государственных администраций — акимов и мэров городов в 2024 году;
- освоение бюджетных средств, выделенных государственным органам и органам местного самоуправления.