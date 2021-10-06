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Власть

Глава Туркменистана выпустил очередную книгу. Граждан обязали ее приобрести

В Туркменистане началась очередная кампания по продвижению и распространению среди населения книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Независимость — наше счастье», изданную к 30-летию независимости. Приобретать ее обязали всех сотрудников государственных учреждений и предприятий Туркменистана, а также студентов.

По сообщениям корреспондентов «Радио Азатлык», в Лебапском велаяте деятелям культуры поручили создать музыкальные произведения, восхваляющие новое творение главы государства. В вузах Лебапского велаята студентов призывают заучивать новую книгу президента наизусть. В качестве поощрения учащимся обещали денежное вознаграждение в размере 100 манатов (28 с половиной долларов по курсу Центрального банка Туркменистана).

Бердымухамедов объявил о написании новой книги 25 сентября на заседании Верхней палаты парламента. По сообщениям государственных СМИ, книга вышла на трех языках — туркменском, английском и русском и посвящена достижениям страны за годы независимости. Это вторая книга, изданная в авторстве Бердымухамедова в этом году. В мае нынешнего года была издана книга «Белый город Ашхабад», посвященная 140-летию столицы страны.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за 15 лет своего правления издал более 60 книг. Традиционно они приурочены к государственным праздникам и событиям.

Глава государства неоднократно заявлял, что передает ​гонорары от издания своих произведений на жертвоприношение — садака. При этом власти страны и государственные СМИ, принудительный сбор средств у населения на покупку книг главы государства не упоминают.

Кроме президентских книг, в Туркменистане регулярно распространяют портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова. Несколько раз в год в госучреждениях за счет сотрудников и учащихся обновляют изображения Бердымухамедова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209517/
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