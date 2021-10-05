Депутаты отклонили еще одну идею Самата Ибраева: изменить систему соцотчислений

Депутаты Жогорку Кенеша отклонили еще один законопроект коллеги Самата Ибраева, которым предлагалось изменить систему социальных отчислений. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

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Напомним, что Саматбек Ибраев вынес на общественное обсуждение законопроект, согласно которому предлагалось создать три пенсионных фонда и изменить систему социальных отчислений. Однако предприниматели выступили с коллективным обращением против инициативы. Главная причина — увеличение общей ставки соцотчислений на 1 процент.

«Изначально, когда была разработка этого законопроекта, целью было снижение ставок страховых взносов. Но этого не произошло, потому что разработчиками внесены другие коррективы. На сегодня, я считаю, что он не соответствует заявленной концепции, поэтому предлагаю его отклонить», — предложила депутат Гульшат Асылбаева.

Парламентарии поддержали предложение коллеги.

Сегодня ранее депутаты отклонили другой законопроект Саматбека Ибраева — о развитии финансовых технологий. Решение принято на заседании комитета по экономической и фискальной политике.