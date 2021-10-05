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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Глава ЦИК считает, что от подкупа и админресурса избавиться реально

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что Кыргызстан в ходе реформы избирательной системы достиг достоверности подсчета голосов, однако угроза подкупа и применения админресурса осталась. Об этом она заявила сотрудникам правоохранительных органов на тренинге в Оше.

По словам главы Центризбиркома, если нельзя политической партии войти в сговор с избирательной комиссией, районной или местной властью, чтобы повлиять на итог голосования, то остается только один субъект выборного процесса, от которого зависит результат, — избиратель.

Отсюда подкуп, который массово регистрируется на местных выборах в 2016 году и парламентских в 2020-м.

Нуржан Шайлдабекова

Она добавила, что если проблема подкупа будет решена, то это укрепит достоверность итогов. «Для этого важна политическая воля не только руководства страны, но и всех руководителей госорганов, органов МСУ», — сказала председатель ЦИК.

Очень многое зависит от прокуратуры в выборном процессе, в том числе от порядка регистрации в журнале учета и ЕРПП. Центризбирком рекомендует не затягивать и с досудебным производством по преступлениям и проступкам в сфере избирательного законодательства. Оно начинается с момента внесения сведений в ЕРПП. Поводом для регистрации могут служить заявления граждан, сообщение должностных лиц, члена ЦИК, избирательной комиссии, а также рапорт сотрудника правоохранительного органа о непосредственном обнаружении обстоятельств, которые свидетельствуют о совершенном преступлении, проступке.

Следователь, прокурор безотлагательно с момента получения обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр преступлений.

Отказ или укрытие от регистрации заявления или сообщения о совершенном либо готовящемся преступлении влечет ответственность — штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов, лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209326/
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