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Власть

Садыр Жапаров поблагодарил учителей за профессионализм и верность долгу

Садыр Жапаров поздравил учителей и работников образования Кыргызстана с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Образование становится нынче одним из важнейших показателей и приоритетных направлений общественного развития в мире. Я убежден, что именно современное образование — это не просто суммарное накопление знаний, а развитие в ребенке аналитических способностей и критического мышления, умение учиться и готовность брать ответственность на себя. Именно педагоги и учат всему этому наших детей», — говорится в поздравлении.

По словам главы КР, каждый из нас должен осознать, что педагог — это опора страны, без работы которого немыслимо построение устойчивого общества и демократического государства.

Сегодня поддержка учителей и формирование престижа образованности являются приоритетом нашего государства. Для повышения конкурентоспособности нашей республики необходимо на деле добиться высокого статуса для наших педагогов.

Садыр Жапаров

«Мы намерены и дальше поддерживать учительский труд и повышать престиж педагогической работы. Если мы желаем во что бы то ни стало достичь подлинного уважения к образованию у нас в народе, если стремимся к тому, чтобы наша молодежь была напоена качественными знаниями, то давно уже назрела необходимость сосредоточить все внимание на многотрудной профессии учителя, создании для него всех необходимых условий. Ведь наш завтрашний день зависит от тех, кого педагоги наставляют сегодня!» — отметил он.

«Мы живем в динамичное время, требующее энергичных творческих усилий: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется само содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят животворящего общения детворы со своим учителем», — сказал президент.

Кропотливый труд учителей требует полной самоотдачи и преданности своему делу, благородства души, безграничного терпения и безоглядной любви к детям.

Садыр Жапаров поблагодарил учителей за их высокий профессионализм, добросовестный труд, неизменную верность долгу и жизненному призванию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209318/
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