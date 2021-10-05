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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Искендер Матраимов выдвинулся в депутаты по Кара-Суйскому округу

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, брат осужденного за коррупцию экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова, подал в ЦИК уведомление о намерении баллотироваться в парламент.

Уточняется, что он идет по Кара-Суйскому округу № 9. Кроме того, заявили о желании бороться за мандат бывший спикер Дастанбек Джумабеков по Манасскому округу № 20 и экс-председатель ГСИН Мелис Турганбаев — по Октябрьскому округу № 28.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209292/
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