Инвестиционный форум с участием Улукбека Марипова пройдет в Баткене 14 октября

В Баткене 14 октября состоится инвестиционный форум «Развитие Баткена — развитие страны». Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По ее данным, в мероприятии будут участвовать председатель кабмина Улукбек Марипов, руководители государственных органов, представители международных организаций, дипломатического корпуса, финансовых институтов, бизнес-омбудсмена, отечественные предприниматели и бизнес-структуры.

Форум пройдет в рамках Указа президента «О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области» для наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей региона, а также для достижения нового качества жизни местного населения.

Форум станет площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития Баткенской области, но и позволит достичь важных договоренностей.