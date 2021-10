Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева

В декабре 2020 года агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники — 2020. Его составил магистр международных отношений, политолог-международник Антон Ровенский. В топ-10 победителей года он также включил и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Опрос, кому из политиков доверяют кыргызстанцы в январе, также возглавил Садыр Жапаров.

Таковы итоги проведенного Международным республиканским институтом (МРИ) социологического исследования по стране.

Вопрос, который задали респондентам, звучал так: «Каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего?».

Если в августе 2020 года только 8 процентов опрошенных назвали Садыра Жапарова, то в декабре доверие политику высказал 51 процент участников социологического исследования.

В том же декабре на втором месте оказался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ему доверяли 11 процентов респондентов. А в августе 2020-го ему доверяли уже больше — 13 процентов участников опроса.

Такие рейтинги властей в целом никак не сказались на жизни простых кыргызстанцев. Например, уровень свободы в стране резко ухудшился за последний год. Об этом сообщается в ежегодном докладе международной неправительственной организации Freedom House «Свобода в мире — 2021» (Freedom in the World 2021), опубликованном в марте 2021-го.

Рейтинг Кыргызстана снизился на 11 пунктов, из-за чего страна была включена в категорию «несвободных» вместе с остальными странами Центральной Азии.

Уровень свободы в Кыргызстане оценили в 28 баллов из 100 (39 из 100 в 2020 году), политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 24 балла из 60.

Авторы доклада подчеркивают, что после двух революций, свергнувших авторитарных президентов в 2005 и 2010 годах, Кыргызстан принял парламентскую форму правления. Однако правящие коалиции оказались нестабильными, а коррупция по-прежнему широко распространена. Перед расколом партия СДПК консолидировала власть в течение нескольких лет, используя систему правосудия для подавления политических оппонентов и критиков гражданского общества.

«Беспорядки вокруг признанных недействительными парламентских выборов 2020-го привели к серьезным политическим потрясениям. Самовольное взятие на себя роли исполняющего обязанности президента Садыром Жапаровым и последующее исполнение обязанностей премьер-министра, перенос даты новых парламентских выборов после отмены результатов предыдущих в октябре 2020 года, насилие и запугивание оппонентов со стороны сторонников Жапарова, «экономическая амнистия» чиновников, непрозрачность принимаемых ключевых решений, инициированная конституционная реформа стали одними из многих причин для значительного снижения рейтинга республики», — отмечается в докладе.

Уже в апреле доверять Садыру Жапарову стали меньше. Новые результаты исследования Международного республиканского института говорят о том, что в поддержку главы государства высказались лишь 38 процентов участников опроса. При этом рейтинг Камчыбека Ташиева с 11 процентов зимой вырос до 21 процента весной.

Помимо этого, кыргызстанцы указали в качестве основных проблем безработицу (59 процентов опрошенных), коррупцию (50 процентов), низкий уровень прожиточного минимума (48 процентов).

Только один процент участвующих в опросе не видит недочетов и проблем в государстве.

В августе 2020-го рейтинг Садыра Жапарова вновь упал. На этот раз с 38 процентов весной до 32 процентов летом. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, а также городов Бишкека и Оша.

На вопрос, каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего, 24 процента назвали Камчыбека Ташиева (плюс три процента с апреля 2021 года). Остальные политики не набрали и 10 процентов.