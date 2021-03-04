Freedom House включил Кыргызстан в категорию несвободных стран

Уровень свободы в Кыргызстане резко ухудшился за последний год. Об этом сообщается в ежегодном докладе международной неправительственной организации Freedom House «Свобода в мире — 2021» (Freedom in the World 2021).

Рейтинг республики снизился на 11 пунктов, из-за чего страна была включена в категорию «несвободных» вместе с остальными странами Центральной Азии.

Уровень свободы в Кыргызстане оценили в 28 баллов из 100 (39 из 100 в 2020 году), политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 24 балла из 60.

«Статус Кыргызстана снизился с «частично свободного» до «несвободного», так как последствия глубоко несовершенных парламентских выборов характеризовались серьезным политическим насилием и запугиванием, что привело к захвату власти лидером националистов и осужденным преступником, освобожденным из тюрьмы его сторонниками», — отмечают авторы доклада.

После двух революций, свергнувших авторитарных президентов в 2005 и 2010 годах, Кыргызстан принял парламентскую форму правления. Однако правящие коалиции оказались нестабильными, а коррупция по-прежнему широко распространена. Перед расколом Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) консолидировала власть в течение нескольких лет, используя систему правосудия для подавления политических оппонентов и критиков гражданского общества. Беспорядки вокруг признанных недействительными парламентских выборов 2020-го привели к серьезным политическим потрясениям.

Как отмечается, самовольное взятие на себя роли исполняющего обязанности президента Садыром Жапаровым и последующее исполнение обязанностей премьер-министра, перенос даты новых парламентских выборов после отмены результатов предыдущих в октябре 2020 года, насилие и запугивание оппонентов со стороны сторонников Жапарова, «экономическая амнистия» чиновников, непрозрачность принимаемых ключевых решений, инициированная конституционная реформа стали одними из многих причин для значительного снижения рейтинга республики.

В целом, как отмечают авторы доклада, доля стран, получивших статус «несвободных», достигла самого высокого уровня с момента начала ухудшения ситуации в 2006 году. Из 195 независимых государств, охваченных докладом, 54 на данный момент имеют статус «несвободных». На них приходится 38 процентов населения мира, что является самым высоким показателем с начала спада.

По словам экспертов Freedom House, реакция правительств на пандемию COVID-19 усугубила глобальный упадок демократии: репрессивные режимы и популистские лидеры снижали прозрачность, распространяли ложную или вводящую в заблуждение информацию и пресекали распространение неблагоприятных данных или критических взглядов.

«Антидемократические лидеры во всем мире использовали пандемию как прикрытие, чтобы ослабить политическую оппозицию и укрепить свою власть», — отмечают правозащитники.