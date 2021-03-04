11:44
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.15
Общество

Freedom House включил Кыргызстан в категорию несвободных стран

Уровень свободы в Кыргызстане резко ухудшился за последний год. Об этом сообщается в ежегодном докладе международной неправительственной организации Freedom House «Свобода в мире — 2021» (Freedom in the World 2021).

Рейтинг республики снизился на 11 пунктов, из-за чего страна была включена в категорию «несвободных» вместе с остальными странами Центральной Азии.

Уровень свободы в Кыргызстане оценили в 28 баллов из 100 (39 из 100 в 2020 году), политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 24 балла из 60.

«Статус Кыргызстана снизился с «частично свободного» до «несвободного», так как последствия глубоко несовершенных парламентских выборов характеризовались серьезным политическим насилием и запугиванием, что привело к захвату власти лидером националистов и осужденным преступником, освобожденным из тюрьмы его сторонниками», — отмечают авторы доклада.

После двух революций, свергнувших авторитарных президентов в 2005 и 2010 годах, Кыргызстан принял парламентскую форму правления. Однако правящие коалиции оказались нестабильными, а коррупция по-прежнему широко распространена. Перед расколом Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) консолидировала власть в течение нескольких лет, используя систему правосудия для подавления политических оппонентов и критиков гражданского общества. Беспорядки вокруг признанных недействительными парламентских выборов 2020-го привели к серьезным политическим потрясениям.

Как отмечается, самовольное взятие на себя роли исполняющего обязанности президента Садыром Жапаровым и последующее исполнение обязанностей премьер-министра, перенос даты новых парламентских выборов после отмены результатов предыдущих в октябре 2020 года, насилие и запугивание оппонентов со стороны сторонников Жапарова, «экономическая амнистия» чиновников, непрозрачность принимаемых ключевых решений, инициированная конституционная реформа стали одними из многих причин для значительного снижения рейтинга республики.

В целом, как отмечают авторы доклада, доля стран, получивших статус «несвободных», достигла самого высокого уровня с момента начала ухудшения ситуации в 2006 году. Из 195 независимых государств, охваченных докладом, 54 на данный момент имеют статус «несвободных». На них приходится 38 процентов населения мира, что является самым высоким показателем с начала спада.

По словам экспертов Freedom House, реакция правительств на пандемию COVID-19 усугубила глобальный упадок демократии: репрессивные режимы и популистские лидеры снижали прозрачность, распространяли ложную или вводящую в заблуждение информацию и пресекали распространение неблагоприятных данных или критических взглядов.

«Антидемократические лидеры во всем мире использовали пандемию как прикрытие, чтобы ослабить политическую оппозицию и укрепить свою власть», — отмечают правозащитники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185373/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 70-летний Акпаралы Акматалиев
Кыргызстан оказался среди лидеров в рейтинге сокращения интернет-свободы
В Бишкеке проходит мирный марш за независимость Кыргызстана
Международное право пока защищает граждан Кыргызстана. Разбираемся почему
Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
Вызовы на допросы за критику в Сети. Подписку о неразглашении можно не давать
В Кыргызстане технически невозможно побороть фейковые аккаунты в Сети
Kyrgyzstan - partly free country
Freedom House: Kyrgyzstan is partly free country
Кыргызстан вновь признали частично свободной страной
Популярные новости
Супруга Алмазбека Атамбаева летит в&nbsp;Москву. Кто ее&nbsp;пригласил Супруга Алмазбека Атамбаева летит в Москву. Кто ее пригласил
В&nbsp;ГКНБ не&nbsp;могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в&nbsp;частной больнице В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Путем угроз и&nbsp;шантажа. Сотрудники ГКНБ и&nbsp;МВД ездили на&nbsp;хадж за&nbsp;деньги паломников Путем угроз и шантажа. Сотрудники ГКНБ и МВД ездили на хадж за деньги паломников
Бизнес
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; надежный сервис по&nbsp;приему онлайн-платежей для вашего бизнеса «О!Деньги» — надежный сервис по приему онлайн-платежей для вашего бизнеса
Отпразднуйте День ак&nbsp;калпака вместе с&nbsp;MegaCom Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 800 сервисов и&nbsp;моментальные переводы на&nbsp;карты! Кошелек «О!Деньги»: оплата более 800 сервисов и моментальные переводы на карты!
12+&nbsp;Спасибо, что растете вместе с&nbsp;нами. С&nbsp;днем рождения, Ошка! 12+ Спасибо, что растете вместе с нами. С днем рождения, Ошка!
4 марта, четверг
11:28
Что обсуждаем? У кыргызстанцев на руках разные проекты Конституции Что обсуждаем? У кыргызстанцев на руках разные проекты...
11:27
В городе Ош только на одной улице демонтировали более 300 незаконных объектов
11:23
Депутаты вспомнили о COVID-19. Предлагают изменить формат рукопожатия
11:19
Поставлена под угрозу нацбезопасность. В чем еще обвиняют Гульбару Калиеву
11:15
Усилить картографами состав госкомиссии по делимитации границ предлагают в ЖК