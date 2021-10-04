Выборы-2021. Образован новый избирательный участок

ЦИК упразднила и расформировала состав избирательного участка № 3200 села Караколка Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает ее пресс-служба.

По ее данным, взамен образован новый избирательный участок № 3260. Он расположен на территории села Кургак-Айрык Иссык-Кульской области. Таким образом, в день голосования будут функционировать 2 тысячи 484 УИК, 58 из них за рубежом.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.