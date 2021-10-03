Выборы-2021. В ЦИК продолжают поступать заявления от кандидатов-самовыдвиженцев

В Кыргызстане продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва по одномандатным округам.

По данным ЦИК, уведомление об участии подал действующий член парламента Алтынбек Сулайманов. Он баллотируется от партии «Альянс» по Ноокатскому округу № 5. От этой же политорганизации по Чон-Кеминскому округу № 31 выдвинулся Алмаз Тарыкбаев.

Заявления поступили от Рамиса Джунусалиева (Сокулукский округ № 24), Бекболота Мурадилова (Кадамжайский округ № 3), Жаныл Аджибаевой (Иссык-Кульский округ № 36), Нурбека Джыргалбаева (Иссык-Атинский округ № 30) и бывшего акима Панфиловского района Бактыбека Райымкулова (Жайылский округ № 22).