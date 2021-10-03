17:11
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК продолжают поступать заявления от кандидатов-самовыдвиженцев

В Кыргызстане продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва по одномандатным округам.

По данным ЦИК, уведомление об участии подал действующий член парламента Алтынбек Сулайманов. Он баллотируется от партии «Альянс» по Ноокатскому округу № 5. От этой же политорганизации по Чон-Кеминскому округу № 31 выдвинулся Алмаз Тарыкбаев.

Заявления поступили от Рамиса Джунусалиева (Сокулукский округ № 24), Бекболота Мурадилова (Кадамжайский округ № 3), Жаныл Аджибаевой (Иссык-Кульский округ № 36), Нурбека Джыргалбаева (Иссык-Атинский округ № 30) и бывшего акима Панфиловского района Бактыбека Райымкулова (Жайылский округ № 22).

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209127/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Как правильно проголосовать, если находишься не в Кыргызстане
Выборы-2021. Кандидатам и партиям дается 48 часов на исправление в документах
Выборы-2021. Еще один бывший член ЦИК идет в депутаты
Выборы-2021. Экс-начальник Генштаба и бывший первый вице-премьер идут в депутаты
Выборы-2021. Еще один депутат решил идти как кандидат-одномандатник
Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в депутаты
В Кыргызстане неблагоприятная ситуация для проведения выборов — эксперты
Выборы-2021. Командиры ответственны за то, чтобы солдаты проголосовали
Выборы-2021. Где нельзя агитировать и как, рассказали в ЦИК
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать
Популярные новости
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не&nbsp;надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
В&nbsp;Кыргызстане у&nbsp;20&nbsp;процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты В Кыргызстане у 20 процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты
Стала известна причина отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова Стала известна причина отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова
Депутата поставили на&nbsp;место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова
Бизнес
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
3 октября, воскресенье
16:26
Выборы-2021. В ЦИК продолжают поступать заявления от кандидатов-самовыдвиженцев Выборы-2021. В ЦИК продолжают поступать заявления от ка...
16:00
Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов, переходящих дорогу
15:32
Чиновников Минздрава просят наказать: прививочный пункт закрыли, мусор оставили
15:00
Мгновения жизни. Осеннее утро в Бишкеке и озеро Сары-Челек
14:56
Борт, следовавший из Санкт-Петербурга в Ош, совершил экстренную посадку в Казани