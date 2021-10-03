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Власть

Все будет хорошо. Садыр Жапаров опубликовал оптимистичный пост в соцсетях

Садыр Жапаров прокомментировал рост цен. Президент опубликовал пост на своей странице в Facebook.

По его словам, подорожание наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. Причина — COVID-19.

«С момента вспышки коронавируса прошло полтора года. Все государства закрыли свои границы. Торговля замерла. Поэтому дорожает не только у нас в республике, но и во всем мире. Конечно, в этом случае и налогов, и таможенных пошлин будет меньше. Казна останется незаполненной. Мы днем и ночью пытаемся остановить рост цен и удержать их в определенных пределах», — написал Садыр Жапаров и напомнил, что борьба с пандемией не прекращается.

«Мы выделили деньги из казны и закупили вакцину. В некоторых странах вакцинация проходит платно. А у нас есть люди, которые не хотят получать бесплатную прививку. Если мы как можно раньше остановим коронавирус, тогда и мировые державы откроют свои границы. Конечно, тогда подорожание бы остановилось», — заметил он.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на все трудности, государство повышает размер пенсии и зарплаты.

«Мы укрепляем наши Вооруженные силы. Строятся дороги. Все, что мы делаем, идет на благо людей, государства и наших потомков. Спустя время нам не будет стыдно за то, что мы сделали сегодня. Не беспокойтесь, все будет хорошо, нужно время», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209120/
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