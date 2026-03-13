Прогнозировать дальнейшую динамику цен на горюче-смазочные материалы в стране сложно из-за высокой неопределенности на внешних рынках. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Айнура Мамбеткул кызы.

Она напомнила, что в прошлом году на внутреннем рынке наблюдался рост стоимости топлива, поскольку на внешнем рынке складывались соответствующие условия.

«Кыргызстан импортирует топливо. Поэтому изменение мировых цен напрямую сказываются на стоимости на внутреннем рынке», — заметила специалист.

По ее словам, стабильность валютного курса позволила сгладить негативный эффект.

«С начала года мы видим снижение цен на ГСМ. Однако необходимо учитывать сезонные факторы, когда в весенний и осенний периоды во время полевых работ спрос на топливо увеличивается», — добавила Айнура Мамбеткул кызы.

По ее мнению, снижение стоимости топлива в начале года произошло благодаря работе кабмина и Нацбанка. Однако динамика цен во многом и впредь будет зависеть от внешних факторов и ситуации на мировых рынках. При этом у регулятора есть все инструменты, чтобы при необходимости сглаживать резкие колебания цен.

Начальник управления денежно-кредитной политики НБ КР также отметила, что стабильность внутреннего валютного рынка играет важную роль в смягчении ценовых шоков.

«Последние несколько лет обменный курс сохраняет гибкость и остается достаточно стабильным. Эта стабильность валютного рынка позволяет сдерживать рост цен на импортируемые товары», — резюмировала она.