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Власть

Реконструкция автодороги Балыкчи — Барскоон. Введен технический надзор

Министерству транспорта и коммуникаций совместно с ЗАО «Кумтор Голд Компани» поручено начать проработку вопроса строительства автодороги Балыкчи — Барскоон. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, трасса должна быть широкополосной, отвечающей всем необходимым современным стандартам и требованиям, для обеспечения непрерывного, безопасного, комфортного движения транспорта.

В Минтрансе отметили, что для этого необходим технический надзор в соответствии с Законом «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики». В свою очередь предлагается также совместить процессы проектирования и строительства.

Уточняется, что технический надзор вводится для непрерывного контроля качества строительно-монтажных работ. Проводить его будут отечественные специалисты.

Напомним, проект реализуется по инициативе и по поручению президента Садыра Жапарова и финансируется ОАО «Кыргызалтын». На первоначальном этапе запланировано реконструировать 25 километров дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 километра. Дорога будет четырехполосной с разделительным барьерным ограждением. Для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209086/
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