Министерству транспорта и коммуникаций совместно с ЗАО «Кумтор Голд Компани» поручено начать проработку вопроса строительства автодороги Балыкчи — Барскоон. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, трасса должна быть широкополосной, отвечающей всем необходимым современным стандартам и требованиям, для обеспечения непрерывного, безопасного, комфортного движения транспорта.

В Минтрансе отметили, что для этого необходим технический надзор в соответствии с Законом «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики». В свою очередь предлагается также совместить процессы проектирования и строительства.

Уточняется, что технический надзор вводится для непрерывного контроля качества строительно-монтажных работ. Проводить его будут отечественные специалисты.