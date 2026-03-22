Адылбек Касымалиев: новый Бишкек, стадион к ШОС, трасса и перенос госорганов

К 31 августа Бишкек ждет масштабное обновление: власти строят крупнейший в регионе стадион, переносят госорганы за пределы центра и планируют новые транспортные решения для быстрого доступа из аэропорта.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» рассказал о масштабной трансформации столицы и развитии транспортной инфраструктуры.

По его словам, к Дню независимости Кыргызстана гости увидят «новый» Бишкек. К этой дате планируется открытие крупнейшего в Центральной Азии стадиона на 51 тысячу зрителей. На арене пройдут церемонии открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников. Затем основные мероприятия продолжатся на побережье Иссык-Куля.

Параллельно ведется строительство нового административного кластера: возводятся здания Налоговой службы и Генеральной прокуратуры, а в перспективе туда планируется перенести большинство госорганов.

Таким образом, административный центр города постепенно будет смещен за пределы нынешнего центра.

Отдельное внимание уделяется транспортной инфраструктуре. Адылбек Касымалиев отметил, что в будущем рассматривается создание скоростных трасс, в том числе удобного маршрута от аэропорта в город без препятствий. Сейчас при встрече официальных делегаций движение временно перекрывается, однако в планах — организация специальной выделенной полосы для беспрепятственного проезда.
Материалы по теме
В Бишкеке определили лучших инноваторов — поедут на ШОС в Ташкент
Депутаты одобрили строительство двух эстакад и дороги в городе Ош
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста
Танкодром. Мэрию просят обратить внимание на дорогу на улице Исанова
Сошла лавина. Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги
Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
Эскалация на Ближнем Востоке. ШОС выступила с заявлением
