Выборы-2021. Еще один депутат решил идти как кандидат-одномандатник

Еще один действующий депутат Жогорку Кенеша решил баллотироваться как одномандатник. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, Азизбек Турсунбаев пойдет по Ала-Букинскому округу № 18 как самовыдвиженец.

Отметим, в шестой созыв он пришел по списку партии «Кыргызстан». Известен тем, что нахамил журналистке, заявив ей: «Иди отсюда!» Напомним, Айзирек Иманалиева задала вопрос, легально ли нардеп получил участок в парке имени Ататюрка в центре Бишкека. Парламентарий в ответ нагрубил. Азизбек Турсунбаев был членом и четвертого созыва, возглавлял фракцию «Ак Жол». Одно время являлся вице-спикером.