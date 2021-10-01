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Власть

Самат Ибраев о работе жены: Я никогда никого не просил о трудоустройстве

В социальных сетях появилась информация о родстве директора Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова Нуржан Иманкуловой и депутата Самата Ибраева. Парламентарий прокомментировал 24.kg появившуюся информацию.

Ранее были сообщения, что Нуржан Иманкулова — сестра депутата. Однако он опроверг это, рассказав, что она его супруга. Самат Ибраев уверен, что те, кто распространяет дезинформацию, хотят снова «взбаламутить воду».

«Если вы ориентируетесь в вопросах кадровой политики, то должны быть осведомлены о том, что в компетенцию депутатов решение таких вопросов не входит. Я никогда никого не просил о трудоустройстве. Министерство образования — это орган в составе правительства. Там есть руководители, свой аппарат, структура и штатное расписание. Подбор специалистов они производят согласно процедурам собственной номенклатуры», — прокомментировал он карьерный рост жены.

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«К сфере культуры я не имею прямого отношения, так же, как и к спорту. Тем не менее большинство СМИ страны анонсировали кулачный бой между мной и моим коллегой. Вы же сами прекрасно знаете, как у нас распространяется информация и кто пользуется фейками. Проверяйте слухи, и будет меньше неразберихи», — заключил нардеп.

Напомним, 11 мая 2021 года приказом министра культуры, информации, спорта и молодежной политики директором Национальной библиотеки Кыргызстана имени Алыкула Осмонова назначена Нуржан Иманкулова. Ранее занимавшая эту должность Жылдыз Бакашова освобождена в связи с назначением ее на должность заместителя председателя кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209003/
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